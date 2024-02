Borsa: Europa in calo con tecnologici, Milano -0,3%

La seduta prosegue in calo sulle Borse in Europa con le vendite sui tecnologici e in particolare Milano cede lo 0,38% appesantita da Stm che lascia il 2,6 per cento. In decisa controtendenza brilla invece Pirelli (+2%) dopo i 'buy' di Intesa Sanpaolo, Bank of America e Banca Akros in attesa dei conti e del piano. Tornando all'Europa Londra cede lo 0,27%, Parigi lo 0,42% in attesa di un aggiornamento sull'inflazione negli Stati Uniti che darà indicazioni sulla tempistica dei tagli ai tassi di interesse. Le case automobilistiche e i titoli energetici sovraperformano, mentre l'edilizia è in calo insieme ai titoli tecnologici.