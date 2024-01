Borsa, Europa e bond in calo su dati Usa, Btp al 3,9%

Le Borse europee accentuano i ribassi assieme ai bond dopo i dati sul lavoro americano, che si sono rivelati migliori delle attese. La resilienza dell'economia statunitense ai tassi alti allontana la possibilità di un taglio a breve anche da parte della Fed. Milano arretra dello 0,6%, Londra dello 0,9%, Parigi dell'1,1% e Francoforte dello 0,9%, mentre a New York i futures su Wall Street calano di mezzo punto percentuale. Il venir meno dell'ottimismo sul taglio dei tassi, anche alla luce della ripresa dell'inflazione in Europa, ha un impatto anche sui titoli di Stato, con i rendimenti dei principali decennali in deciso rialzo, tra cui quello italiano, che dopo essere arrivato a toccare il 3,9%, è sceso al 3,88% (+8 punti base).