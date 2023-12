Borsa, Europa chiude in positivo, Milano +0,2%

Le Borse europee hanno chiuso in positivo la giornata, nonostante i tassi di Boe e Bce siano rimasti invariati, con la Presidente Christine Lagarde che ha promesso di "non abbassare la guardia" sull'inflazione. Il discorso di Lagarde ha frenato l'entusiasmo della mattinata, seguito all'annuncio dei tagli della Fed per il 2024. La migliore performance è stata quella di Londra (+1,15%), seguita da Madrid (+0,65%), Parigi (+0,57%) e Milano (+0,22%), mentre Francoforte ha registrato un calo dello 0,09%. A New York, invece, il Dow Jones e il Nasdaq hanno chiuso in rialzo. Contrastati i prezzi del greggio (+3,63% a 71,98 dollari al barile) e del gas naturale (-2,62% a 34,88 euro al MWh). L'oro ha guadagnato lo 0,3% a 2.040,16 dollari l'oncia, mentre il dollaro è sceso a 0,9 euro, 0,78 sterline e 89,48 rubli. Il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi è sceso a 167,7 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 12 punti al 3,8% e quello tedesco di 4,5 punti al 2,12%. Nel settore del lusso, invece, si sono registrati acquisti su Kering (+4,8%), Richemont (+4,11%) e Cucinelli (+6,5%), che dal prossimo 18 dicembre entrerà nell'indice Ftse Mib. Tra gli automobilistici, Volvo (+6,14%), Renault (+6,8%), che ha rimodulato l'alleanza con Nissan, e Porsche (+4,19%) hanno chiuso in rialzo, a differenza di Ferrari (-2,21%). Nel settore bancario, invece, si sono registrate performance contrastanti: Barclays (+5,93%) e Bnp (+3,91%) hanno chiuso in rialzo, mentre in Piazza Affari hanno sofferto Mps (-5,92%), Bper (-5,89%), Unicredit (-4,6%), Banco Bpm (-4,05%) e Intesa (-2,16%).