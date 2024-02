Borsa: Europa cauta, Milano oltre 31.000 punti con Unicredit

Si muovono in cauto rialzo le Borse europee dopo che in una intervista domenica il presidente della Fed Jerome Powell ha allontanato le speranze di chi scommetteva in un taglio dei tassi a marzo: le sue indicazioni aiutano peraltro le banche. Brilla Milano (+0,95%) dove l'indice Ftse Mib supera i 31.000 punti tornando ai livelli di fine maggio 2008 grazie alla corsa di Unicredit (+8,7%) i cui risultati hanno battuto le attese così come la remunerazione ai soci. A Londra (+0,47%) indietreggia Vodafone (-0,96%) sulla scia dei conti. Poco sopra la parità Parigi (+0,09%) e Francoforte (+0,8%).