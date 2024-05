Borsa: Europa cauta, mercoledì l'inflazione Usa, Milano +0,3%

Si muovono con cautela le principali borse europee in vista dell'inflazione Usa attesa per mercoledì. Milano (Ftse Mib +0,3%) è la migliore, seguita da Londra (+0,1%) e Francoforte (+0,04%). In calo speculare Parigi (-0,12%) e Madrid (-0,16%). Positivi i future Usa. In arrivo le previsioni economiche dell'Ue in concomitanza con la riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles. Si riporta a 133,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano invariato al 3,84% e quello tedesco in rialzo di 0,1 punti al 2,52%. Stabile il dollaro a 0,93 euro e 0,8 sterline, mentre gira in positivo il greggio (Wti +0,27% a 78,45 dollari al barile) a differenza del gas naturale (-1,71% a 29,51 euro al MWh) e dell'oro (-1,05% a 2.349 dollari l'oncia). Si discostano poco dalla parità i petroliferi Shell (+0,23%), Eni (+0,17%), Bp (-0,12%) e TotalEnergies (-0,04%). In calo i produttore di semiconduttori Aixtron (-0,87%) ed Infineon (-0,46%), invariata invece Stm. Acquisti sugli automobilistici Stellantis (+2,93%) e Renault (+1,86%), debole invece Mercedes (-0,65%). Prese di beneficio sul comparto industriale, da Leonardo (-4%), dopo la cessione di Wass a Fincantieri (+0,16%), a Bae System (-2,37%), penalizzata dal taglio della raccomandazione a 'neutral' da parte degli analisti di Bofa, e Iveco (-2,55%). In campo bancario emergono SocGen (+1,97%) e Credit Agricole (+1,13). Prosegue il rialzo di Mediobanca (+1%) sull'onda lunga dei 9 mesi. Acquisti anche su Intesa (+0,99%), caute invece Unicredit (+0,36%) ed Mps (+0,15%). Segno meno per Bps (-0,63%), Bper (-0,55%) e Banco Bpm (-0,35%), mentre gira in calo Sabadell (-1,2%) dopo due sedute in rialzo a seguito dell'Opa ostile di Bbva (-0,49%). Rimbalza Bff Bank (+11,32%) dopo gli scivoloni delle ultime due sedute a seguito dei rilievi di Bankitalia.