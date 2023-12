Borsa, Europa attesa per BCE, titoli di Stato in calo

L'Europa continua a salire in attesa delle decisioni della Bank of England e della Bce sulla politica monetaria. Gli investitori scommettono su un taglio dei tassi nel 2024 e i rendimenti dei titoli di Stato registrano un forte calo. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,0901 sul dollaro. L'indice Stoxx 600 sale dell'1,1%. Salgono Londra (+1,7%), Parigi (+0,9%), Francoforte (+0,8%) e Madrid (+0,7%). I listini sono spinti dal settore immobiliare (+5,4%), con l'aspettativa di una riduzione dei tassi sui mutui. Acquisti anche per il lusso (+2,3%), le auto (+1,7%) ed i tecnologici (+1,9%). Positive le utility (+1,6%), con il prezzo del petrolio che cambia direzione rispetto all'inizio. Ad Amsterdam le quotazioni scendono dell'1,1% a 35,4 euro al megawattora. In rialzo le banche (+0,5%), mentre si valuta l'impatto di un eventuale taglio dei tassi d'interesse sui ricavi del 2024, mentre le assicurazioni perdono lo 0,5%. Positiva senza particolare slancio l'energia (+0,1%), con il prezzo del petrolio in aumento. Il Wti guadagna l'1,2% a 70,3 dollari al barile e il Brent si attesta a 75,2 dollari (+1,2%). Per quanto riguarda i titoli di Stato lo spread tra Btp e Bund prosegue a 171 punti, con il rendimento del decennale italiano che scende di diciotto punti base al 3,73%. In calo anche i tassi della Spagna al 3% (-16 punti), e quello della Grecia al 3,24% (-15 punti). Rialza la testa l'oro, bene rifugio per eccellenza, che sale del 2,7% a 2.037 dollari l'oncia.