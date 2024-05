Borsa: Europa a due velocità con Wall Street, Milano -0,05%

Si muovono a due velocità gli indici di borsa europei dopo l'avvio cauto degli indici Usa a New York. La peggiore è Madrid (-1,06%), preceduta da Milano (-0,05%), Londra (+0,18%), Parigi (+0,35%) e Francoforte (+0,91%). Si assesta a 134,4 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 5,6 punti al 3,84% e quello tedesco di 4,2 punti al 2,5%. Debole il dollaro, scambiato a 0,92 euro, che appare però stabile a 0,8 sterline. Poco mosso il greggio (Wti invariato a 78,97 dollari al barile), mentre sale di oltre il 2% il gas naturale, che passa di mano a 31,22 euro al MWh al Ttf di Amsterdam. Sul fronte bancario gli occhi sono puntati sull'Opa ostile lanciata dalla spagnola Bbva (-6,2%) sulla catalana Banco Sabadell (+3,5%). Sotto pressione Bper (-5,2%), Hsbc (-3,8%), Bps (-2,25%) e Banco Bpm (-1,96%). Più caute invece Caixabank (-0,93%), Intesa (-0,83%) e Unicredit (-0,76%), mentre sale di qualche punto Mps (+0,34%), che gira in positivo. Tengono i petroliferi TotalEnergies (+1,31%), Bp (+0,86%), Eni (+0,44%) e Shell (+0,41%). Positivi gli automobilistici Stellantis (+1,59%), Porsche (+1,12%), Renault (+0,75%) e Volkswagen (+0,51) a differenza di Ferrari (-0,58%), oggetto di nuove prese di beneficio dopo il balzo di due giorni fa a seguito della trimestrale.