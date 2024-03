Borsa: Asia positiva, Tokyo oltre i 40.00 punti

Seduta nel complesso positiva per le Borse asiatiche che hanno beneficiato a distanza del nuovo record toccato venerdì dall'indice Usa S&P 500 e della corsa dei titoli tecnologici. Taiwan Semiconductor Manifacturing (+5,2%) ha toccato il record storico a Taiwan (+1,95%) mentre a Tokyo (+0,5%) l'indice Nikkei225 ha superato per la prima volta 40.000 punti. Più incerta Hong Kong (-0,25%) e i listini della Cina dove si apre martedì il Congresso del partito popolare cinese. Shanghai guadagna lo 0,41%, Shenzhen lo 0,18%. Oltre che per le misure di Pechino a sostegno dell'economia, più in generale c'è attesa sui mercati, tra i diversi appuntamenti della settimana, per la testimonianza al Congresso Usa del presidente della Fed Jerome Powell, mercoledì e giovedì.