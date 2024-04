Borsa: Asia negativa per le tensioni Israele-Iran, giù Tokyo

Seduta negativa sui listini asiatici in scia al passo indietro fatto giovedì da Wall Street. L'incertezza sulla tempistica dei tagli ai tassi di interesse - in attesa oggi dei dati sul mercato del lavoro negli Usa - e le tensioni geopolitiche con il riacutizzarsi del fronte Israele-Iran hanno fatto correre il prezzo del petrolio oltre i 91 dollari al barile in nottata e hanno quindi pesato sull'umore dei mercati. Pesante Tokyo che ha lasciato sul terreno l'1,96% in parallelo col rafforzamaneto dello yen. Ha oscillato intorno alla parità Hong Kong (-0,13% a scambi non ancora conclusi) nella seconda seduta nella quale le Borse della Cina continentale e di Taiwan sono rimaste invece chiuse per festività. Debole Sydney (-0,56%) e ancora di più Seul (-1,01%).