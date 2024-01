Borsa: Asia in rialzo, Evergrande pesa sui listini cinesi

Borse di Asia e Pacifico in generale rialzo con l'eccezione delle Piazze cinesi (Shanghai -0,92% e Shenzhen - 2,42%) che cedono terreno dopo l'ordine dell'Alta corte di Hong Kong sulla liquidazione di Evergrande. Sale invece Hong Kong (+0,8%) così come Tokyo (+0,77%). Positive poi Seul (+0,89%) e Sydney (+0,31%). Proiezione orientata al segno meno per i listini europei. Stesso andamento per i future su Wall Street. Giornata fiacca sul fronte macro ma la settimana non risparmierà emozioni con diversi appuntamenti sotto la lente. A partire dalla Fed (mercoledì) con il mercato che scommette su una conferma dei tassi in scia al dinamismo che continua ad esibire l'economia americana. Ma anche i verbali della Boe lo stesso giorno. Attenzione poi domani ad dati preliminari del Pil del quarto trimestre di Francia, Germania, Italia ed Eurozona. Occhi puntati, infine, giovedì sull'inflazione dell'Eurozona.