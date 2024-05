Borsa: Asia in rialzo, Europa e Wall Street attese positive

Le Borse di Asia e Pacifico aprono la settimana in rialzo. E sono con il segno verde anche i future su Wall Street e l'Europa che è attesa senza strappi. A Milano è giorno di stacco delle cedole. Sui listini non sembra impattare l'incidente in elicottero in cui ha trovato la morte il presidente iraniano Raisi. Tokyo chiude con il Nikkei a +0,73%. Le Piazze cinesi sono sostenute dall'immobiliare con Shanghai che segna un +0,4%, e Shenzhen (+0,22%). Anche Hong Kong è positiva (+0,47%). Sul fronte macro la lente è soprattutto a indici pmi di maggio in calendario giovedì , tanto in Europa quanto negli Usa. Dati preliminari che saranno determinanti per valutare se, dopo un primo trimestre migliore delle attese, la ripresa possa consolidarsi durante la primavera.