Borsa: Asia in rialzo con yen stabile, sugli scudi i 'chip'

Le Borse in Asia hanno vissuto una seduta al rialzo, "una reazione del mercato determinata dalla pausa nel rally del dollaro e nell'aumento dei rendimenti obbligazionari statunitensi" spiegano gli analisti. Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,31%, Shanghai dello 0,45% Shenzen dello 0,57%, Hong Kong (seduta ancora in corso) guadagna l'1,25 per cento. Il won ha guidato la salita delle valute asiatiche rispetto al dollaro, mentre lo yen è rimasto stabile dopo il primo incontro trilaterale del segretario al Tesoro americano Janet Yellen con i ministri delle finanze di Giappone e Corea del Sud. Tra i titoli sotto osservazione i produttori di chip asiatici come Taiwan Semiconductor e Tokyo Electron dopo che Asml Holding ha dichiarato mercoledì che gli ordini sono crollati nel primo trimestre e le sue vendite in Cina saranno probabilmente ostacolate dalle misure di controllo delle esportazioni statunitensi.