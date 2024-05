Borsa: Asia contrastata, piatta Tokyo, deboli i listini cinesi

Seduta contrastata sui listini asiatici, dove Hong Kong e Seul sono rimaste chiuse per festività, in attesa dell'inflazione americana, uno dei dati chiave per le future decisioni della Fed sui tassi, anche se ieri il presidente Jerome Powell ha fatto capire chiaramente di non avere fretta di tagliare i tassi. Tokyo è rimasta pressoché stabile (+0,08%) mentre Sydney ha chiuso in crescita (+0,35%). Nell'area una pattuglia di titoli ha toccato i massimi: fra questi Tsmc-Taiwan Semiconductor manifacturing (+1,7%) alla Borsa di Taipei (+0,77%). Deboli invece i listini cinesi di Shanghai (-0,68%) e di Shenzhen (-0,6%) a mercati ancora aperti.