Borsa: a Milano pesa lo stacco dei dividendi, in luce Mps

Piazza Affari è l'unica negativa (-0,58%) in Europa nella prima seduta della settimana zavorrata da otto big che hanno staccato la cedola. Si tratta di Mediolanum (-3,93%), Banco Bpm (-7,79%), Campari (+0,61%), Ferrari (-1,14%), Iveco (-3,92%) che ha colto di sorpresa gli investitori con il cambio del ceo, Prysmian (-1,63%), Stellantis (-4,52%) e Unicredit (-3,25%) Hanno invece brillato Diasorin (+4,12%), Mps (+3,05%) e in generale le banche. Bene inoltre Recordati (+3,49%) in scia ai risultati. Alla vigilia dell'assemblea Tim ha guadagnato lo 0,92%