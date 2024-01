Bonomi, 'Pil 2024 non oltre 1% ma si discute di panettone'

"Credo che in Italia nel 2024 avremo, purtroppo, una crescita non superiore all'1 per cento, questo perché non stiamo intervenendo sui fattori strutturali del Paese". Lo ha detto Palermo il presidente di Confindustria Carlo Bonomi nel corso di una tavola rotonda nella sede di Bankitalia. "Non è una questione politica, di chi c'è al governo - ha aggiunto -. Con il Pnrr avevamo una grande occasione, quella di fare le riforme che aspettiamo da 30 anni e che ci chiede l'Europa con questo piano, ma l'Italia è un Paese che non trae lezioni da quello che succede, dalla storia. E' un Paese che continua a essere straordinario in emergenza, ma non programma e non risolve i problemi strutturali. Discutiamo di un panettone, degli amici e dei parenti, ma non affrontiamo i temi di cui sta discutendo il mondo. In ballo c'è il futuro dei nostri figli".