Bombardieri, 'già segnalati problemi di sicurezza a Suviana'

"Già nel 2022 la nostra organizzazione aveva segnalato attraverso i propri rappresentanti alcune problematiche relative alla sicurezza per quell'impianto. La Uil ha il compito di tutelare i propri delegati, i propri rappresentanti per la sicurezza e i propri iscritti e, se fosse necessario, si attiverà per fornire alla magistratura tutte le informazioni e la documentazione del caso". Così il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a proposito dell'incidente nella centrale idroelettrica di Suviana, nel bolognese.