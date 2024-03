Bombardieri, 'furbetti premiati? Abolire il sostituto d'imposta'

"L'ulteriore scelta del governo di chiudere un occhio su chi non paga le tasse è per noi insopportabile". Così ad Ancona, a margine dell'iniziativa Uil "Porto è regione", il segretario generale del sindaco Pierpaolo Bombardieri che ha aggiunto: "noi abbiamo lavoratori dipendenti e pensionati che mantengono lo Stato sociale di questo Paese. Non possiamo accettare che ci sia una logica per la quale i furbetti sono premiati e che in qualche modo ci sia la possibilità di non pagare le tasse". "Se questa è la strada che intende prendere questo governo - ha annunciato - la nostra controproposta è quella di abolire il sostituto d'imposta: diamo tutti i soldi presenti in busta paga, lordi e netti, - ha concluso Bombardieri - e garantiamo a lavoratori dipendenti e pensionati la possibilità di pagare, se si trovano in difficoltà, con un'autocertificazione nel corso dei prossimi dieci anni".