Bollette elettriche giù del 19,8% nel secondo trimestre

La bolletta elettrica nel mercato tutelato cala del 19,8% nel secondo trimestre 2024. Lo comunica l'Arera, ricordando che questo è l'ultimo aggiornamento trimestrale delle tariffe del mercato tutelato che - per i clineti non vulnerabili - è previsto finire al 30 giugno. In termini di effetti finali, la spesa per la famiglia-tipo nell'anno scorrevole ( dal 1° luglio 2023 e il 30 giugno 2024) sarà di circa 662 euro, riavvicinandosi ai livelli precedenti alle crisi e segnando un -47,7% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente (1° luglio 2022- 30 giugno 2023), quando il prezzo dell'energia raggiunse i suoi picchi massimi.