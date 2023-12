Bocconi-Huawei, in aumento le start-up tutte al femminile

Passando dal 22% al 33% nel 2023, aumentano in modo significativo le start-up italiane gestite interamente da donne. Quelle solo femminili, inoltre, esistono da più tempo: in media da oltre 3 anni. Sono questi alcuni degli aspetti che emergono dal report sull'imprenditorialità femminile di Sda Bocconi School of Management e Huawei, pubblicato nell'ambito della seconda edizione di "Tech with Her", il programma congiuntamente promosso per ridurre il divario di genere nel mondo della tecnologia e dell'economia digitale. Per condurre la ricerca è stato somministrato un sondaggio a un campione misto di persone, per la maggioranza founder e co-founder di start-up, con l'obiettivo di analizzare alcune delle caratteristiche più importanti dell'attività imprenditoriale. Tra i principali risultati del report, emerge anche che i finanziamenti raccolti dalle start-up femminili sono più bassi rispetto alla media generale (2,67 milioni contro i 2,83 milioni del campione completo). Il 61% di quelle gestite da donne sono aperte anche al settore estero, mentre quelle maschili lo sono al 73%. Analizzando le motivazioni dei fondatori, il sondaggio evidenzia che spesso la creazione di una start-up è dovuta a un'idea innovativa, più nelle donne (oltre il 60%) che nel campione completo. Tra le altre ragioni dietro alla fondazione di un'attività, anche il desiderio di svolgere qualcosa a impatto sociale (anche in questo caso più nelle donne, con oltre il 30%) e l'inclinazione personale all'imprenditorialità, più alta negli uomini. Le maggiori difficoltà riscontrate dalle donne (poco più del 20%) sono legate alle difficoltà nell'ottenere fiducia e credibilità nell'ecosistema italiano. "Questi progetti nascono da lontano e non necessariamente sono separati dal business. Noi qui oggi, grazie allo studio che Bocconi ha portato avanti insieme a noi, parliamo di qualcosa di molto vicino al business". Così Fabio Romano, Head of industry ecosystem development di Huawei Italia, intervenendo alla conferenza di presentazione dei risultati del sondaggio.