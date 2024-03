Bitcoin sale a 72.000 dollari, spingono MicroStrategy e Trump

Il Bitcoin sale sopra i 72.000 dollari, portando al 70% il rialzo accumulato dall'inizio dell'anno. A spingere è il successo degli Etf nella criptovaluta e i nuovi acquisti di MicroStrategy, società che compra Bitcoin nell'ambito della sua strategia aziendale e che, fra le quotate, è quella che ha più Bitcoin in portafoglio. MicroStrategy ha annunciato di aver acquistato altri 12.000 Bitcoin fra il 26 febbraio e il 10 marzo, per un totale di 821,7 milioni di dollari. Le quotazioni beneficiano anche dell'apertura di Donald Trump che ha lasciato capire che non intende lanciare alcuna stretta sull'uso della criptovaluta.