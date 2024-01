Bitcoin in ribasso, crolla del 9,2% sotto i 41.000 dollari

Il Bitcoin è sotto pressione. La criptovaluta ha perso il 9,2% e si è spostata al di sotto dei 41.000 dollari, dopo aver raggiunto nelle ultime 24 ore i massimi degli ultimi 21 mesi a 45.000 dollari. A incidere è l'attesa per la decisione della Sec sull'Etf in Bitcoin. Nonostante l'ottimismo generale sull'approvazione, gli analisti di Matrixport prevedono che la Consob americana respingerà le richieste per gli Etf in Bitcoin a gennaio. Con molta più probabilità - aggiungono - li approverà nel secondo trimestre del 2024.