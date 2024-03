Besseghini,dopo il tutelato -130 euro in bolletta della luce

Per gli utenti dell'energia elettrica "il passaggio al 1/o luglio dal servizio di maggior tutela al servizio a tutele graduali comporterebbe, alle attuali condizioni, un risparmio complessivo di circa 130 euro all'anno per ogni punto di prelievo". Lo ha detto il presidente di Arera, Stefano Besseghini, in audizione davanti alla Commissione Ambiente della Camera. "Se consideriamo che la spesa annua di una famiglia tipo, da 2.700 kWh, per quest'anno è di circa 600 euro - ha aggiunto -, questo è un risparmio significativo di più del 20%. Sono tutti numeri stimati ad oggi, ma indicativi di quello che troveremo a luglio".