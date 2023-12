Benzina a 1,8 euro, minimo annuo raggiunto

Il prezzo medio nazionale della benzina è sceso sotto la soglia di 1,8 euro al litro, raggiungendo un nuovo minimo dell'anno. Questo è quanto emerge dalle elaborazioni di Staffetta Quotidiana sui prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Anche il gasolio è diminuito, raggiungendo i livelli di fine luglio-inizio agosto. La benzina self service è scesa a 1,798 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,799, pompe bianche 1,796), mentre il diesel self service è sceso a 1,773 euro/litro (-2, compagnie 1,775, pompe bianche 1,768).