Bce, salgono gli euro contraffatti ma il numero resta basso

Le banconote in euro false ritirate nel 2023 restano un numero "contenuto" (circa 467.000), ma sono in aumento rispetto al 2022. E' quanto emerge dai dati pubblicati dalla Bce. L'istituto centrale sottolinea che pur trattandosi di una quota molto modesta, pari a 16 banconote false ogni milione autentiche, il numero effettivo di contraffatti è aumentato rispetto al livello del 2022, eccezionalmente basso a seguito della pandemia (13 ogni milione). In ogni caso, il numero di falsi è rimasto inferiore rispetto agli anni antecedenti alla pandemia (nel 2019 sono state 23 ogni milione). I tagli da 20 e 50 euro hanno continuato a far registrare il numero più elevato di falsificazioni e rappresentano nell'insieme oltre il 70% dei falsi. Il 97,2% delle banconote false è stato rinvenuto in Paesi dell'area dell'euro, mentre l'1,9% proviene da Stati membri dell'Ue non appartenenti all'area e lo 0,9% da altre regioni del mondo.