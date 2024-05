Bce, per alcuni governatori rischi d'inflazione troppo bassa

Se lo scenario di debole crescita dovesse essere persistente nell'area euro, "potrebbero emergere" rischi di aspettative d'inflazione "disancorate" al ribasso rispetto al target Bce del 2%. Lo si legge nelle minute della riunione, secondo cui "i rischi di andare sotto il target d'inflazione, e alla fine dover pagare un prezzo troppo alto in termini di declino dell'attività economico, non si avvicinano nemmeno al rischi di agire troppo presto con un taglio dei tassi d'interesse e andare sopra il target d'inflazione nel medio periodo". COme spiega il documento, i membri del Consiglio direttivo considerano che i tassi resteranno in territorio restrittivo ancora per qualche tempo, con effetti che continueranno a sentieri anche dopo l'inizio della fase espansiva di politica monetaria. Peraltro - hanno notato alcuni membri - "la riduzione del bilancio dell'Eurosistema sta avendo un effetto restrittivo sull'economia".