Bcc Iccrea: Fitch migliora il rating a investment grade

L'agenzia di rating Fitch Ratings ha migliorato il rating sul gruppo Bcc Iccrea portandolo a livello investment grade. Lo si legge in una nota secondo cui, in particolare, il rating a lungo termine è migliorato a "BBB-" da "BB+", quello a breve termine a "F3" da "B" ed il viability rating a "bbb-" da "bb+". L'outlook sul rating a lungo termine è stabile. Fitch ha inoltre migliorato il giudizio a "BBB-"da "BB+" anche sulla capogruppo Iccrea Banca con outlook stabile. L'upgrade da parte dell'agenzia di rating riflette l'implementazione, più rapida del previsto, delle iniziative strategiche del gruppo volte a migliorare l'andamento del business e la diversificazione delle fonti di ricavo; tutto questo, unito agli ulteriori progressi compiuti nel processo di de-risking e alle ampie riserve di capitale, sostiene il modello di business ed il suo potenziale di crescita. Secondo l'agenzia, inoltre, l'attuale contesto di tassi d'interesse, più favorevole rispetto a quello esistente prima del 2023, dovrebbe sostenere la strutturale capacità del gruppo di generare utili. Nella sua analisi Fitch sottolinea, infine, come l'ampia e stabile base di depositi e gli elevati coefficienti patrimoniali costituiscano dei punti di forza del profilo di rating del gruppo Bcc Iccrea.