Bat Trieste delibera aumento di capitale per 40 milioni

"È stato deliberato da pochi giorni un aumento di capitale da 40 milioni per BAT Trieste che va nella direzione del business plan iniziale che prevedeva un investimento di 500 milioni in 5 anni, anche per installare nuove linee produttive". Lo ha annunciato Andrea Di Paolo Presidente di BAT Trieste al convegno Fvg Connect in corso al Palazzo della Regione. L'investimento porterà alla realizzazione "nel 2024 di una quarta linea produttiva per la produzione di Velo", il prodotto della categoria modern oral, a base di nicotina che si assume tenendo una bustina all'interno del labbro. Di Paolo ha anche annunciato che sarà portato "a Trieste il Primary Manufacturing Department, cioè la produzione del contenuto che sta nel sacchetto di Velo, per avere un prodotto italiano al 100 per cento: il legame con questo territorio è un valore per il gruppo BAT". Novità anche dal punto di vista occupazionale: "Ad oggi sono 150 le persone che lavorano con noi ed entro fine anno ci saranno nuove assunzioni", ha concluso Di Paolo.