Bankitalia,vola la spesa 2023 dei turisti stranieri, +17%

Vola la spesa dei turisti stranieri in Italia grazie soprattutto alla crescita degli arrivi. Nel 2023, come si ricava dalle tabelle della Banca d'Italia le entrate sono salite del 17% e la bilancia turistica ha registrato un avanzo di 20,2 miliardi, in crescita rispetto al 2022 (18,2 miliardi). In termini di incidenza sul Pil, il surplus è salito all'1,0 per cento, come nel 2019. Sia le entrate sia le uscite turistiche sono aumentate nei confronti del 2022 (rispettivamente, del 17 e del 21 per cento). Nel solo quarto trimestre la spesa dei turisti stranieri è salita del 19%.