Bankitalia,spinta dell'export sulla bilancia dei pagamenti

Il forte miglioramento del saldo dei beni verso l'estero spinge la bilancia dei pagamenti dell'Italia a febbraio. Come sottolinea la Banca d'Italia, nei dodici mesi terminanti in febbraio 2024, il conto corrente ha registrato un surplus pari a 19,7 miliardi di euro (0,9 per cento del Pil); nei dodici mesi precedenti era stato pari a -30,2 miliardi. Il forte miglioramento del saldo delle merci (52,3 miliardi, da -15,8), a cui si è unito il modesto miglioramento di quello dei servizi (-7,3 miliardi, da -10,9), ha più che compensato il passaggio in deficit del saldo dei redditi primari (-6,3 miliardi, da 14,1) e il lieve peggioramento del deficit dei redditi secondari (-18,9 miliardi, da -17,6).