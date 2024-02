Bankitalia: Trequattrini nominato segretario del Direttorio

Il governatore Fabio Panetta ha attribuito al funzionario generale Gian Luca Trequattrini l'incarico di segretario del Direttorio della Banca d'Italia. Lo si legge in una nota secondo cui "in tale veste cura gli affari istituzionali del vertice, coadiuva il direttore generale e il governatore per le politiche organizzative e più in generale per le politiche relative all'organizzazione e alla gestione della banca, assumendo un ruolo di coordinamento su tutti i progetti che gli sono affidati dal Direttorio; coordina le politiche di sicurezza dell'Istituto; ha la responsabilità delle attività dei servizi segreteria particolare del direttorio e comunicazione; è responsabile per l'etica e per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ed è responsabile della protezione dei dati".