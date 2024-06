Bankitalia, tassi sui mutui ancora giù, a aprile al 4,09%

Costo dei mutui ancora in calo ad aprile. Secondo la serie 'Banche e moneta' di Bankitalia i tassi di interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l'acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (Tasso Annuale Effettivo Globale, Taeg) sono scesi al 4,09% (4,21 in marzo. Il Taeg sulle nuove erogazioni di credito al consumo si è collocato al 10,59% (10,61 nel mese precedente). I tassi di interesse sui nuovi prestiti alle società non finanziarie sono stati pari al 5,30% (5,26 nel mese precedente). I tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono rimasti fermi all'1,04%. Sul fronte dei prestiti invece Bankitalia rileva ancora un calo per quelli a famiglie e imprese ma la contrazione si riduce. Ad aprile i prestiti al settore privato, corretti sulla base della metodologia armonizzata concordata nell'ambito del Sistema Europeo delle Banche Centrali (Sebc), sono diminuiti del 2,2% sui dodici mesi (-2,4 nel mese precedente). Nello specifico, i prestiti alle famiglie si sono ridotti dell'1,2 per cento sui dodici mesi (-1,4 nel mese precedente), mentre quelli alle società non finanziarie si sono ridotti del 3,4 per cento (-3,9 nel mese precedente). I depositi del settore privato sono diminuiti dell'1,6 per cento (il tasso di variazione sui dodici mesi era nullo in marzo) mentre la raccolta obbligazionaria è aumentata del 21,6 per cento (18,7 in marzo).