Banca Ifis ha collocato un bond da 400 milioni

Banca Ifis ha concluso il collocamento di un'emissione obbligazionaria di tipo Senior preferred unsecured nell'ambito del proprio programma di emissioni Emtn per un ammontare di 400 milioni. L'operazione è stata destinata ad investitori istituzionali. Lo rende noto un comunicato, nel quale si specifica che l'emissione ha una durata quinquennale, con data di regolamento prevista per il 27 febbraio 2024. Il reoffer price è pari a 99,362 per un rendimento a scadenza del 5,65% ed una cedola pagabile annualmente del 5,50%. L'obbligazione sarà quotata presso l'Euronext di Milano e ha un rating atteso di BB+ da parte di Fitch e di Baa3 da parte di Moody's. Il collocamento dell'obbligazione in oggetto rientra nel programma di funding Emtn previsto dal piano industriale della banca relativo al triennio 2022-24, che stima 2,5 miliardi di nuovi collocamenti.