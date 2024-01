Aumento prezzo petrolio, Wti raggiunge 73,72 dollari

Il prezzo del petrolio è in aumento questa mattina sui mercati valutari: il Wti, con consegna a febbraio, passa di mano a 73,72 dollari al barile, registrando un incremento del 2,36%. Allo stesso tempo, il Brent, con consegna a marzo, viene scambiato a 79,22 dollari, con un aumento del 2,34%. Tale crescita dei prezzi potrebbe essere correlata alla crisi in Yemen, in seguito all'attacco delle postazioni Houthi da parte degli Stati Uniti e del Regno Unito.