Aumento dei prezzi, benzina self a 1,778 euro e diesel a 1,736 euro

I prezzi medi della benzina e del diesel sono leggermente aumentati sulla rete di distribuzione dei carburanti, soprattutto nella modalità self service. Tuttavia, le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati sono scese ieri. Analizzando nel dettaglio la situazione della rete italiana, secondo i dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit e aggiornati alle 8 di ieri, il prezzo medio praticato della benzina self service è di 1,778 euro al litro (rispetto a 1,775 nella rilevazione precedente), con le diverse compagnie che offrono prezzi compresi tra 1,764 e 1,790 euro al litro (1,769 per i distributori senza marchio). Per quanto riguarda il diesel self service, il prezzo medio praticato è di 1,736 euro al litro (rispetto a 1,733), con i vari marchi che propongono prezzi tra 1,723 e 1,747 euro al litro (1,726 per i distributori senza marchio). Per quanto riguarda la benzina servita, il prezzo medio praticato è di 1,917 euro al litro (rispetto a 1,916 nella rilevazione precedente), con i distributori che offrono prezzi compresi tra 1,854 e 1,994 euro al litro (1,823 per i distributori senza marchio). Per il diesel servito, la media dei prezzi è di 1,875 euro al litro (contro 1,874), con i punti vendita delle compagnie che propongono prezzi medi compresi tra 1,814 e 1,951 euro al litro (1,780 per i distributori senza marchio). Per quanto riguarda il Gpl, i prezzi medi praticati sono compresi tra 0,722 e 0,739 euro al litro (0,707 per i distributori senza marchio). Infine, i prezzi medi del metano auto variano da 1,407 a 1,542 euro al kg (1,414 per i distributori senza marchio).