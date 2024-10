Aumenta la presa del patto di Mediobanca, sale all'11,4%

Il 'patto' di Mediobanca si rafforza e resta valido per un altro triennio. L'accordo di consultazione tra i soci di Mediobanca si è automaticamente rinnovato per altri 3 anni non essendo pervenute disdette entro il termine previsto. Inoltre con l'apporto da parte di Finprog di ulteriori 1,6 azioni la quota della finanziaria della famiglia Doris è salita a 6,1 milioni di azioni, pari allo 0,73%. Per l'effetto poi della riduzione del numero delle azioni che compongono il capitale sociale della banca, a seguito dell'annullamento dopo il buyback, la percentuale vincolata all'accordo parasociale è aumentata nel complesso dal 10,98% all'11,4%. E' quanto emerge da una avviso a poco più di tre settimane dalla prossima assemblea degli azionisti in programma il 28 ottobre.