Aumenta il settore vending machine, 4 miliardi di consumazioni

Il settore del vending, continua a correre: nel 2023 erano quasi 4mila (3.742) le attività del settore, +1,5% rispetto al 2022, in Italia, dove le vending machine installate hanno superato le 835 mila unità e le consumazioni si sono attestate a circa 4 miliardi per un giro d'affari di 1,5 miliardi di euro. I dati sono elaborati dal Registro delle Imprese per l'Associazione Italiana Distribuzione Automatica, che promuove Venditalia, la più importante manifestazione internazionale della Distribuzione Automatica, in programma dal 15 al 18 maggio 2024 nel quartiere Fieramilano Rho. La Lombardia, con le sue 478 imprese del vending, rimane al primo posto e si conferma la vending valley italiana, con un peso del 13% sul totale nazionale. Roma con 249 aziende è la prima città per numero di imprese, seguita da Milano con 208 imprese. Organizzata da Venditalia Servizi, la kermesse può contare su oltre 250 espositori, per il 33% esteri. Non sarà soltanto un momento di business, ma anche un'occasione di formazione per tutti gli operatori. Non mancheranno infatti convegni e workshop sulle dinamiche di settore e sulle novità tecnologiche proposte dagli espositori. Venditalia è anche il primo evento ospitato da Fiera Milano a calcolare e compensare la sua impronta carbonica. Un tipo di procedura, che coinvolge tutta la filiera produttiva, dall'ingaggio dell'espositore allo smantellamento. Fiera Milano, infatti, già da tempo ha avviato il calcolo dell'impronta carbonica di alcune manifestazioni direttamente organizzate, e, con la precedente edizione di Venditalia, sta mettendo in atto il calcolo (attività pre-manifestazione con strutture e materiali, impatto, mobilità, rifiuti e altro post-manifestazione), anche con gli eventi che ospita.