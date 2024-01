Attacchi in Yemen fanno aumentare il petrolio del 4%

Il prezzo del petrolio aumenta in modo significativo a causa delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e dell'attacco in Yemen contro i ribelli Houthi. Il prezzo del Wti registra un incremento del 4,4%, raggiungendo i 75,2 dollari al barile. Il Brent, invece, registra un aumento del 4,2%, arrivando a 80,6 dollari al barile. Questi livelli di prezzo del greggio non si verificavano dall'ultimo mese di dicembre del 2023.