Atelli (Mase), ok dal Mic a due impianti eolici in Adriatico

"Registriamo negli ultimi giorni, in rapida successione, due pareri positivi del ministero della Cultura su progetti relativi a impianti eolici offshore in Adriatico", all'altezza dell'Emilia Romagna, "per oltre un Gigawatt complessivo, che avevano già ricevuto parere positivo dalla Commissione Pnrr-Pniec del Mase". Così il presidente della Commissione Pnrr-Pniec del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Massimiliano Atelli all'ANSA rilevando che "è circostanza sintomatica del fatto che la collaborazione e il confronto, specie fra le istituzioni pubbliche, amplia le basi di conoscenza e arricchisce i reciproci punti di vista. Siamo sempre stati fiduciosi - aggiunge - che questa impostazione avrebbe dato i suoi frutti, e ora iniziamo a vederli".