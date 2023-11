Atac e operatori tlc, accordo per 5G in metro Roma

Iliad, Tim, Vodafone e Windtre, operatori di telecomunicazioni, hanno sottoscritto con Atac, con il nulla osta di Roma Capitale, una convenzione per la copertura radiomobile 5G delle linee della Metropolitana A e B e delle nuove linee B1 e C, comprendendo tutte le stazioni della metropolitana. Ciò è stato reso possibile anche grazie al contributo e alla mediazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom). Con questa iniziativa, gli operatori confermano il proprio impegno a sostenere gli investimenti necessari per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda Digitale 2030 e per fornire ai cittadini e ai visitatori di Roma un servizio di telecomunicazioni mobili sempre più efficiente.