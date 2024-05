Assogestioni, ad aprile raccolta negativa per 3,84 miliardi

Ad aprile il mercato italiano del risparmio gestito ha registrato una raccolta netta negativa di 3,84 miliardi euro, mentre a fine mese il patrimonio complessivo si attestava a 2.337 miliardi euro. È quanto emerge dai dati provvisori della mappa mensile di Assogestioni, elaborata dall'ufficio studi che ha anche stimato un effetto performance pari a -0,9% nel mese. Più nel dettaglio, ad aprile i fondi aperti hanno subito 1,28 miliari di ì euro di deflussi, influenzati dai dati in territorio negativo di azionari (-3,27 miliardi di euro), bilanciati (-1,40 miliardi euro) e flessibili (-999 milioni euro), in continuità con il trend degli ultimi mesi. All'opposto, è proseguito lo slancio dei prodotti obbligazionari che hanno attratto 3,19 miliardi di euro di nuovi capitali, per un ammontare che da inizio anno supera i 20 miliardi euro a +20,15 miliardi di euro. Positivo anche il dato di raccolta dei fondi monetari, pari a +1,20 miliardi di euro ad aprile. Da segnalare infine le gestioni istituzionali, in negativo per 3,74 miliardi di euro nel mese. Le gestioni retail hanno raccolto 734 milioni di euro, per un saldo totale delle gestioni di portafoglio pari a -3 miliardi di euro.