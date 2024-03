Assogestioni, a febbraio raccolta negativa per 2,44 miliardi

A febbraio per il risparmio gestito si delinea uno scenario in continuità con il mese precedente, con una raccolta netta complessiva negativa per 2,44 miliardi di euro e un effetto mercato positivo pari ad un +0,4%, secondo le rilevazioni dell'Ufficio Studi di Assogestioni. Quanto al patrimonio a fine febbraio si attestava a 2.310 miliardi di euro. Soffermandosi sui fondi aperti, da notare nel mese un rallentamento dei deflussi dai prodotti di lungo termine (-525 milioni contro -1,33 miliardi euro a gennaio), a cui si somma un incremento dei riscatti sui fondi monetari (-1,84 miliardi contro -996 milioni a gennaio). Secondo le stime dell'Ufficio Studi, l'effetto performance sui fondi aperti è stato di un +0,7 per cento. Lo spaccato per asset class evidenzia il proseguimento dello slancio positivo dei fondi obbligazionari che nel mese hanno raccolto 6,07 miliardi di euro di nuove sottoscrizioni, per un ammontare totale di 11,6 miliardi di euro da inizio 2024. All'opposto, continuano i deflussi per azionari (-1,43 miliardi), bilanciati (-1,96 miliardi) e flessibili (-3,2 miliardi). Infine, i flussi delle gestioni di portafoglio sono rimasti sostanzialmente stabili rispetto all'andamento di gennaio: la raccolta delle gestioni retail è stata positiva per 592 milioni di euro, mentre le gestioni istituzionali hanno registrato deflussi per 893 milioni di euro. Il bilancio complessivo di febbraio risulta pari a -300 milioni di euro.