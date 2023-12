Asia in rialzo cauto, inflazione Usa e Fed al centro Borse asiatiche e del Pacifico positive, ma con cautela. Attesa per l'inflazione USA e decisione Fed sui tassi. Tokyo +0,16%, Shanghai +0,40%, Shenzhen +0,15%. Rialzo previsto per indici europei e Wall Street. Monitorare l'indice Zew per ripresa economica.