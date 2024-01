Asati si propone per il consiglio di amministrazione di Tim, Lombardi è il suo candidato

L'associazione dei piccoli azionisti di Tim, nota come Asati, ha inviato una lettera alla presidente del Comitato Nomine, Paola Bonomo, esprimendo il desiderio di avere un rappresentante nel consiglio di amministrazione (Cda) dell'azienda. Nella missiva, Asati ha proposto il nome del suo presidente, Franco Lombardi, per ricoprire tale ruolo. Asati ha sottolineato che questa richiesta è stata avanzata più volte in passato e che è prassi comune per altre grandi aziende quotate avere un rappresentante dei piccoli azionisti nel loro Cda. Nonostante finora ciò non sia avvenuto per Tim, Asati si augura che questa situazione cambi presto, in modo da permettere ai piccoli azionisti di contribuire attivamente alle decisioni del Cda. La lettera è stata inviata in vista del prossimo consiglio di amministrazione di Tim, che si terrà giovedì e che affronterà anche il tema del rinnovo del Cda.