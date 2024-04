Asati ritira la lista, vota per quella del cda Tim

Asati si ritira dalla corsa per il cda di Tim dopo essersi resa cinto che non avrebbe avuto i numeri per far eleggere un suo candidato. L'associazione dei piccoli azionisti ha scritto ai soci di essere "intenzionata a ritirare la lista, presentata grazie alle deleghe di tutti i soci, e a votare per la lista di Tim". Il suo obiettivo era avere rappresentati dei piccoli azionisti nel Cda, ma "le ultime valutazioni sulle percentuali di azioni, che sosterranno le liste per il rinnovo del Cda, indicano che le liste di Tim e di TValue avranno certamente valori molto maggiori di quello della lista di Asati", scrive.