Arera, tra un anno la nuova bolletta semplice per luce e gas

Dal 1 luglio 2025 debutterà la nuova bolletta luce e gas degli italiani, con un frontespizio uguale per tutti con le principali informazioni generali, uno 'scontrino dell'energia', per capire a colpo d'occhio consumi e prezzi, e un box offerta che ricorda le condizioni sottoscritte per verificarne l'applicazione. Lo annuncia Arera in una nota. Approvata a seguito di un lungo processo di consultazione con imprese, consumatori e stakeholder e sottoposta all'analisi dell'impatto della regolazione (Air), la delibera introduce una revisione organica delle informazioni indicate nella bolletta e della loro organizzazione, estendendola poi alla totalità dei clienti finali connessi in bassa tensione (domestici, condomini, piccole e medie imprese e Bt altri usi come box, cantine e magazzini). I venditori avranno 12 mesi di tempo per adeguare i propri sistemi all'invio della nuova bolletta. "Una riforma auspicata da tempo e da più parti, che evolve la struttura introdotta nel 2014 con la bolletta 2.0, allineando le informazioni per tutti e rendendole ancora più chiare e semplici, ma soprattutto dando rilevanza al ruolo dei consumatori, mettendoli in grado di verificare i consumi e le proprie scelte di efficienza energetica e di comparare agilmente il proprio profilo con le proposte del mercato" dichiara il presidente di Arera Stefano Besseghini.