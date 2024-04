Antitrust, imprese energia potrebbero dover ridare 1miliardo

Se la giustizia amministrativa respingerà il ricorso delle aziende dell'energia condannate dall'Antitrust per aver alzato i prezzi delle bollette queste stesse aziende si troveranno a dover rimborsare i consumatori "di un miliardo di euro ma forse anche molto di più". E' quanto ha detto lo stesso presidente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato Roberto Rustichelli intervenuto alla trasmissione 5 minuti. Rustichelli ha ricordato che alcune aziende "unilateralmente, e nonostante la legge lo impedisse, hanno alzato il prezzo che invece non doveva essere alzato". Per questo l'Antitrust "ha indagato 19 società, 8 delle quali sono immediatamente rientrate, altre 5 società si sono impegnate a restituire 122 milioni a 550mila consumatori". Mentre nel caso di altre 6 società, ha precisato, "l'Autorità ha chiuso i casi con accertamento dei pratica commerciale scorretta" che riguarda 4,5 milioni di consumatori, e queste stesse società hanno impugnato i provvedimenti. "Se Tar e Consiglio di Stato dovessero confermare" la decisione dell'Antitrust, ha spiegato Rustichelli, "allora è una prova importante nei giudizi di rimborso di oltre 1miliardo di euro, ma sono stime prudenziali perché sono calcolate sulle bollette minime a 4,5 milioni di di consumatori. Ricordo che il codice del consumo tutela anche le microimprese, che potrebbero a loro volta chiedere il rimborso".