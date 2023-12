Anticipo taglio tassi Bce, mercato scommette su Bloomberg

Il mercato sta scommettendo su un anticipo del taglio dei tassi da parte della Bce, vista la diminuzione dell'inflazione, l'economia stagnante e un diverso atteggiamento da parte dei "falchi" della banca centrale. Secondo quanto riportato da Bloomberg, le aspettative sono ora per un primo taglio già a marzo dell'anno prossimo (in precedenza si ipotizzava giugno o aprile). L'obiettivo è ora fissato al 2,5% alla fine del 2024, contro il 3% del consensus più diffuso la settimana scorsa. La prossima riunione della Bce è prevista per il 14 dicembre, durante la quale la Presidente Lagarde aggiornerà le previsioni su inflazione e crescita con un orizzonte di più lungo termine rispetto a quelle fornite nel corso dell'anno. L'attenzione sarà anche rivolta ai messaggi che la Lagarde invierà al mercato e alle sue aspettative di riduzione dei tassi.