Amplifon punta al voto maggiorato potenziato per crescere

Il consiglio di amministrazione di Amplifon ha deciso di proporre all'assemblea straordinaria, convocata per il 30 aprile 2024, la modifica dello statuto sociale al fine di consentire il potenziamento del sistema di voto maggiorato. La decisione di Amplifon arriva a seguito dell'approvazione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Ddl Capitali finalizzato a favorire la competitività delle imprese e del mercato dei capitali, ed è in linea con le nuove disposizioni di legge. Si tratterebbe della prima adozione della misura contenuta nel provvedimento.