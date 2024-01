Amazon, nel 2024 al via la consegna con i droni in Italia

Arriveranno quest'anno le prime consegne di Amazon Prime con i droni nel nostro Paese mentre nel 2023 a livello globale, l'azienda è riuscita ad effettuare le consegne più veloci di sempre, con più di 7 miliardi di prodotti consegnati in giornata o in un giorno, di cui oltre 4 miliardi negli Stati Uniti e oltre 2 miliardi in Europa. Lo annuncia una nota nella quale il big dell'ecommerce fa il punto su consegne e logistica spiegando che, anche grazie all'intelligenza artificiale, è stato migliorato il rifornimento mirato dei magazzini e che in Europa, nel 2023 è stata ridotta di 25 chilometri la distanza media percorsa da ogni pacco all'interno della rete Amazon rispetto al 2022. In Italia, la rete logistica dell'azienda conta su 10 centri di distribuzione, 3 centri di smistamento e 37 depositi di smistamento; quello più a nord è a Trento, quello più a sud a Catania. Quest'anno i droni Prime Air verranno impiegati per le consegne in alcune località italiane e e del Regno Unito. "Continuiamo ad innovare per offrire ai clienti in Italia consegne rapide su un'ampia selezione di prodotti, inclusi quelli resi disponibili da 21.000 piccole e medie imprese, tra cui quelle incluse nella nostra vetrina Made in Italy, e dai grandi marchi che i clienti amano di più. Dal lancio di Prime in Italia, nel 2011, abbiamo continuato ad investire per dare valore aggiunto ai clienti Prime con benefici e offerte sempre nuove", spiega Mariangela Marseglia, VP e Country Manager di Amazon.it e Amazon.es. "Il lavoro che stiamo facendo per la velocità delle consegne è per noi un impegno globale e pluriennale e sappiamo di avere ulteriore margine di crescita per offrire ai clienti consegne sempre più veloci", afferma Doug Herrington, CEO Worldwide Amazon Stores.