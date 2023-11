Amazon licenzia centinaia di lavoratori Alexa

Amazon ha tagliato alcune centinaia di posti di lavoro nella sua divisione Alexa, l'assistente vocale. Secondo quanto riportano i media americani, questi tagli avranno un impatto negli Stati Uniti, in Canada e in India. Amazon ha spiegato che la decisione è stata presa per allinearsi meglio alle proprie priorità, tra cui quella di massimizzare le risorse e gli sforzi sull'intelligenza artificiale generativa.